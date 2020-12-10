Sermiyan Midyat'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Sevcan Yaşar'dan darp görüntüleri!

Önceki günlerde Sevcan Yaşar, kendisine şiddet uyguladığı sebebi ile eski sevgilisi Sermiyan Midyat hakkında birden fazla suçtan dava açtı. Midyat, kendisi hakkında yapılan suçlamaları reddettti.

Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat hakkında zincirleme tehdit ve hakaret ve kasten yaralama suçlarından mahkemeye başvururken iddialar karşısında Sermiyan Midyat, böyle bir şey yapmadığını, bir kadına vurmanın erkekliğe sığmadığını ve eğer böyle bir şey yapsa insanların yüzüne bakamayacağını söyleyerek iddiaları yalanladı.

Sevcan Yaşar’a özür mektubu yollayan Midyat, arkadaşlarını da devreye sokarak kendini afftettirmeye çalıştı. Ancak mahkeme Midyat’a uzaklaştırma kararı verdi. Olaylar devam ederken Yaşar’ın darp iddialarına dair fotoğraflar gündeme geldi.

İşte o fotoğraflar..