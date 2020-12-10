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Sermiyan Midyat'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Sevcan Yaşar'dan darp görüntüleri!

Sevcan Yaşar eski sevgilisi Sermiyan Midyat'a kendisini darp ettiği iddiası ile dava açmıştı. Barışmak için çabalayan Sermiyan Midyat'ın çabaları sonuç vermedi. Sevcan Yaşar Midyat için uzaklaştırma kararı aldırdı.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:07
Sermiyan Midyat'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Sevcan Yaşar'dan darp görüntüleri!
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Önceki günlerde Sevcan Yaşar, kendisine şiddet uyguladığı sebebi ile eski sevgilisi Sermiyan Midyat hakkında birden fazla suçtan dava açtı. Midyat, kendisi hakkında yapılan suçlamaları reddettti.

Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat hakkında zincirleme tehdit ve hakaret ve kasten yaralama suçlarından mahkemeye başvururken iddialar karşısında Sermiyan Midyat, böyle bir şey yapmadığını, bir kadına vurmanın erkekliğe sığmadığını ve eğer böyle bir şey yapsa insanların yüzüne bakamayacağını söyleyerek iddiaları yalanladı.

Sevcan Yaşar’a özür mektubu yollayan Midyat, arkadaşlarını da devreye sokarak kendini afftettirmeye çalıştı. Ancak mahkeme Midyat’a uzaklaştırma kararı verdi. Olaylar devam ederken Yaşar’ın darp iddialarına dair fotoğraflar gündeme geldi.

İşte o fotoğraflar..



Son Güncelleme: 10.12.2020 00:07
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Anahtar Kelimeler:
SevcanyaşarSermiyanmidyat
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