Serkan Nişancı kim, nereli? Serkan Nişancı şarkıları

Ankara oyun havalarının ve eğlence dünyasının vazgeçilmez ismi Serkan Nişancı hakkında bilgiler oldukça merak ediliyor. İşte, Serkan Nişancı’nın hayatı ve şarkılarına dair tüm detaylar.

Serkan Nişancı, 4 Mart 1977 İstanbul doğumludur. Eğitimini İstanbul’da almıştır. Şarkıcı, İstanbul’da doğmuş olsa da Ankara oyun havaları söylediği için herkes onun Ankara’lı olduğunu düşünüyor. Serkan Nişancı’nın eğitim yılları ve özel hayatı ile ilgili çok fazla bilgi bulunmuyor. Bu durumun sebebi de, verdiği röportajlarında özel hayatı ile ilgili değil sanat hayatı ile ilgili konuşmasıdır. Yani şarkıcı, özel hayatıyla değil çalışmalarıyla gündemde olmayı tercih ediyor.

Nişancı, müzik hayatına gençlik yaşlarında adım atmıştır. Eskiden farklı mekanlarda sahne almış, müziğe duyduğu ilgisi ile uzun seneler müzik piyasasında var olmuştur. Ancak, ilk albümünü çıkarmak için aradığı fırsat ile 2012 yılında karşılaşmıştır. Sanatçı yine de albümü için yaptığı çalışmaları 2 sene gibi bir sürede uzun çabalar sonucunda tamamlamıştır. Bu da sanatçının bu iş için harcadığı emek ile özveriliğini gösteriyor. Sanatçı verdiği röportajlarında albüm çalışmalarını, ara vermeden sürdüreceğini de söylüyor.

2015 senesinde O Ses Türkiye isimli yarışmaya katılmış ve sahne yaşamında adını daha iyi duyurmuştur. 2015 senesi öncesinde müzik ile alakadar olması ve daha önceden 2 albüm çıkarmış olması yarışmadaki rahat hareketleri ve hayran kitlesi olması ona ayrı bir kolaylık sağlamıştır. Müzik piyasasında albüm sahibi olsa da ismini O Ses Türkiye isimli yarışmadan sonra duyurmuştur. Yarışmadan sonra İstanbul ile Ankara’nın eğlence mekanlarının aranan ve vazgeçilmez ismi haline gelmiştir. Bunun sebebi de, albümleri ile söylediği şarkılarında sık sık Ankara oyun havalarını söylüyor olmasıdır.

Serkan Nişancı çıkardığı albümler

Serkan Nişancı, Gözüme Baka Baka, Kara Gözlüm Ölesim Var, Aşkın Starları, Yar Gözlerin Ağlar Gibi, Sen De Anlarsın, Özledim, Deli Yüreğime Zorsun, Gül Eğlen Oyna, Ankara'nın En İyileri, Kurtlar Sofrası, Ankara'nın Beyleri, Yalan Olmuş Sevdalar ve Alem Başlıyor isimli albümleri ile bu zamana kadar piyasada yer almıştır.

Serkan Nişancı çıkardığı şarkılar

Hayal Olur

Gül Eğlen Oyna

Yar Bana

Gelsene

Gözüme Baka Baka

Hıçkırık

Sessiz Sedasız

Yar Gözlerin Ağlar Gibi

Sen De Anlarsın

Özledim

Deli Gibi Yüreğime Zorsun

Sevdiğim Al Yazmalım

Hem Delisin Hem Hanım

Dayanamam

Sen Aldırma

Atamın Seğmenleri / Hüdayda / Yumurtanın Sarısı

Mavi Boncuk Gözleri

Yalan Olmuş Sevdalar

Ankara Kızlarına

Bir Sevdadır Ankara

Sen Olmayınca

Karagözlüm Ölesim Var

Oyana da Dönder Sar Beni

Balım Benim

Elveda

Seviyorum Bir Tek Seni

Dari Dari