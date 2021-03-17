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Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ünlü arabesk şarkıcısı Serkan Kaya, Şarkılar Bizi Söyler adlı programa katıldıktan sonrasında gündem haline geldi. Ünlü şarkıcının hayatına ilgi duyan izleyiciler büyük bir merakla araştırmaya konuldu. Sanatçının hayat arkadaşı en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Peki Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında?

17 Mart 2021 Çarşamba 20:39
Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Şarkıları ile tanınan sanatçımız Serkan Kaya, Şarkılar Bizi Söyler ismindeki televizyon programına katıldı. Bunun üzerine ünlü şarkıcının hayatı merak edilmeye başlandı. Özellikle sanatçının eşi Ayşegül Kalfa merak konusu olmuştur.

 

Serkan Kaya’nın eşi Ayşegül Kalfa kimdir, nereli, kaç yaşında?

Arabesk müzik dalında ismini duyuran Serkan Kaya’nın 2017 senesinde dünya evine girdiği isimdir Ayşegül Kalfa. 2017 senesinin Temmuz ayında evlenen ikilinin bu evlilikten iki tane oğlu bulunuyor. Serkan Kaya kameralar karşısında verdiği bir röportaj içinde aile hayatını birçok şeyden öne koyduğunu dile getirmişti.

 

 

Evlatlarının rezidanslarda büyümelerini istemediğini söyleyerek, “Bahçeli bir evimiz var; biz yağmur yağdığında çıkar çamur ile oynardık. Hayat böyle güzel geliyordu. Şimdi çocuklarımızın da bu şekilde büyümesini istiyoruz.” şeklinde konuşmuştu. Öte taraftan Ayşegül Kalfa ile ilgili fazla bir bilgi bulunmamakta.

 

Serkan Kaya kim?

24 Temmuz 1977 yılında dünyaya gözlerini Sivas’ta açmıştır. Kendisi besteci, şarkı sözü yazarı ve şarkıcıdır. 2000 senesinde ilk parçası “Senden Sonra Ben” albümü ile büyük bir çıkış yakalamıştır.



Son Güncelleme: 17.03.2021 20:39
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