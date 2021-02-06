Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e duygusal doğum günü mesajı

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs’ın çekimleri için Kıbrıs’ta yer alan Serkan Çayoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Özge Gürel’in doğum gününde sevgilisiyle ayrı kaldı. 4 yıldır aşk yaşadığı Özge Gürel’in doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal notla kutlayan yakışıklı oyuncunun paylaşımı gündem oldu.

Sevgilisiyle birlikte verdiği bir pozu paylaşan Çayoğlu, paylaşımında şu sözlere yer verdi;

"İlk kez senden bu kadar uzaktayım doğum gününde ama kalbin benimle, ellerin elimde, kulağına fısıldıyorum. İyi ki doğdun sevgilim, nice güzel yılların, yıllarımız olsun. Çok özledim"