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Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e duygusal doğum günü mesajı

Serkan Çayoğlu sevgilisi Özge Gürel’in doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Yakışıklı oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım gündem oldu.

06 Şubat 2021 Cumartesi 14:32
Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e duygusal doğum günü mesajı
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs’ın çekimleri için Kıbrıs’ta yer alan Serkan Çayoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Özge Gürel’in doğum gününde sevgilisiyle ayrı kaldı. 4 yıldır aşk yaşadığı Özge Gürel’in doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal notla kutlayan yakışıklı oyuncunun paylaşımı gündem oldu.

Sevgilisiyle birlikte verdiği bir pozu paylaşan Çayoğlu, paylaşımında şu sözlere yer verdi;

"İlk kez senden bu kadar uzaktayım doğum gününde ama kalbin benimle, ellerin elimde, kulağına fısıldıyorum. İyi ki doğdun sevgilim, nice güzel yılların, yıllarımız olsun. Çok özledim"



Son Güncelleme: 06.02.2021 14:32
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Anahtar Kelimeler:
Özge GürelSerkan çayoğlu
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