Sergen Yalçın'ın genç sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı

Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, takımının şampiyonluğunun yanı sıra özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yalçın’ın 22 yaşındaki Ukraynalı kız arkadaşı Lisaveta Karibskaya’nın daha önce İsmail YK’nın klibinde oynadığı öğrenildi.

Instagram hesabını kapattı

Genç modelin İsmail YK’nın klibinde yer aldığının öğrenilmesi sonrasında durum magazin gündeminde yer aldı. ‘Tatlı Kız’ klibinde rol alan modelin İsmail YK ile samimi halleri çok konuşuldu. Öte yandan Lisaveti, Sergen Yalçın ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatma kararı almıştı.

İşte gündem yaratan o kareler;