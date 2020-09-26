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Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı baş başa yemek yedi! İkili hakkındaki aşk iddiaları arttı!

Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı bir mekanda beraber yemek yerken görüntülendi. Bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen ikilinin bu görüntüleri, aşk dedikodularının sayısını arttırdı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 16:06
Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı baş başa yemek yedi! İkili hakkındaki aşk iddiaları arttı!
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Bir süredir magazin gündeminde yer alan Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı birlikte kameralara yakalandı. Ünlü ikili yemek yedikleri restorandan çıkarken objektiflere takıldı. Sergen Yalçın’ın ünlü oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Bu görüntülerin ardından ikilinin aşk yaşadığına dair iddialar kuvvetlendi.


Beşiktaş’ın Rio Ave maçı öncesinde Etiler’de görüntülenen ikili, ünlü bir mekanda yemek yedikten sonra mekandan ayrıldı. Basın mensuplarının kendilerini görüntülediğini öğrenen Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı mekanı ayrı olarak terk etti.

Aslı Turanlı mekandan taksi ile ayrılırken Sergen Yalçın özel araç ile Vodafone stadının yolunu tuttu. İkilinin ilişki yaşadığı öne sürülürken, Sergen Yalçın’ın Aslı Turanlı’nın 3 aydır peşinde olduğu iddia edildi.



Son Güncelleme: 26.09.2020 16:06
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Anahtar Kelimeler:
Sergen YalçınAslı TuranlıIlişki
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