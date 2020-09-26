Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı baş başa yemek yedi! İkili hakkındaki aşk iddiaları arttı!

Bir süredir magazin gündeminde yer alan Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı birlikte kameralara yakalandı. Ünlü ikili yemek yedikleri restorandan çıkarken objektiflere takıldı. Sergen Yalçın’ın ünlü oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Bu görüntülerin ardından ikilinin aşk yaşadığına dair iddialar kuvvetlendi.
Aslı Turanlı mekandan taksi ile ayrılırken Sergen Yalçın özel araç ile Vodafone stadının yolunu tuttu. İkilinin ilişki yaşadığı öne sürülürken, Sergen Yalçın’ın Aslı Turanlı’nın 3 aydır peşinde olduğu iddia edildi.
Son Güncelleme: 26.09.2020 16:06