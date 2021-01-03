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Serengil'lerde Gülben Ergen krizi! Annesini takipten çıkardı

Usta oyuncu Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil, annesi Nevin Serengil'in Gülben Ergen'in fotoğrafını beğenmesiyle çılgına döndü. Serengil, bu hareket üzerine annesini sosyal medya hesabından sildi.

03 Ocak 2021 Pazar 18:06
Serengil'lerde Gülben Ergen krizi! Annesini takipten çıkardı
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Bir süredir ‘Dumping sendromu’ hastalığı ile mücadele eden ve 46 kiloya düşen Seren Serengil, yenı yıl öncesi sunuculuğunu yaptığı programdan ayrılma kararı almıştı. Hastalığı hakkında ‘Yaza çıkamayabilirim’ yorumunu yapan Serengil, tetkiklerini yaptırdıktan sonra ailesinin yanına dönmüştü.

Annesiyle Gülben Ergen krizi yaşadı!

Yılbaşını evinde ailesiyle birlikte geçiren ve bu anları intenette paylaşan Serengil, annesiyle büyük bir krizin eşiğine geldi. Gülben Ergen ile uzun yıllardır husumetli olan ve her fırsatta bunu dile getiren Seren Serengil, annesinin hamlesiyle adeta şaşkına döndü.

Nevin Serengil, kızının arasının kötü olduğu Gülben Ergen’in Instagram profiline girerek bir paylaşımını beğendi. Seren Serengil ise annesinin bu hareketi sonrasında annesine küserek sosyal medyada takipten çıktı.



Son Güncelleme: 03.01.2021 18:06
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Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilSosyal MedyaNevin SerengilGülben Ergen
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