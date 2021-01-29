Serenay Sarıkaya'nın sütyensiz pozlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Her paylaşımı olay olan güzel oyuncu, bu kez mini şortlu bir fotoğrafının ardından yayınladığı dans videosuyla olay yarattı.

Sütyensiz dansı beğeni topladı

Son dönemde eski sevgilisi Cem Yılmaz nedeniyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya, karantina günlerini Ege’de tek başına geçiriyor. Gününün keyifli anlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Sarıkaya, dolunay dansı yaparken çekilen anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Sarıkaya’nın o anlarda sütyen giymediği de dikkatlerden kaçmadı.