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Serenay Sarıkaya'nın sütyensiz pozlarına beğeni yağdı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Serenay Sarıkaya, olay yaratan paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Güzel oyuncu dans ederken kaydettiği görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu.

29 Ocak 2021 Cuma 12:02
Serenay Sarıkaya'nın sütyensiz pozlarına beğeni yağdı
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Her paylaşımı olay olan güzel oyuncu, bu kez mini şortlu bir fotoğrafının ardından yayınladığı dans videosuyla olay yarattı.

Sütyensiz dansı beğeni topladı

Son dönemde eski sevgilisi Cem Yılmaz nedeniyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya, karantina günlerini Ege’de tek başına geçiriyor. Gününün keyifli anlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Sarıkaya, dolunay dansı yaparken çekilen anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Sarıkaya’nın o anlarda sütyen giymediği de dikkatlerden kaçmadı.



Son Güncelleme: 29.01.2021 12:02
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Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaSütyensizSosyal Medya
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