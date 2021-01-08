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Serenay Sarıkaya'nın son tarzına sosyal medyadan yorum yağdı!

Serenay Sarıkaya'nın kısa tayt ve montuyla yaptığı son kombin sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Sarıkaya'nın üzerindeki montun fiyatını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

08 Ocak 2021 Cuma 16:28
Serenay Sarıkaya'nın son tarzına sosyal medyadan yorum yağdı!
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Ünlü şovmen Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya kullanımına ağırlık veren Serenay Sarıkaya, son olarak giydiği kıyafetler ve yaptığı kombin ile gündeme geldi. Güzel oyuncunun aynanın karşısına geçerek verdiği poz, sosyal  medya kullanıcılarının dikkatini çekerken kısa tayt ve mont kombini hayranları tarafından çok fazla beğenilmedi. 

Kış kombini için seçtiği parçaları 'Gerçekten beğenip mi aldın? gibi sorularla yanıtlayan kullanıcılar, montun gerçek fiyatını da duyunca şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Siyah bir kısa bir tayt giyen ve üzerine montunu alan başarılı oyuncu, eleştirileri oklarının tamamını üzerine çekerken Sarıkaya'nın çok beğenerek aldığı montun fiyatının ise 16 bin 255 TL olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 08.01.2021 16:28
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Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaKış KombiniSon HaliKısa TaytMont Kombini
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