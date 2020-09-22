Serenay Sarıkaya'nın kombini takipçilerini ikiye böldü

Yaşanan koronavirüs hastalığı sebebiyle ekranlarda erken ayrılan ve karantina sonrasınra soluğu tatilde alan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından kendisini takip edenleri ihmal etmiyor.

Güzel oyuncu zaman zaman Cem Yılmaz İle yaşadığı aşk ile de gündemde yer alıyor.

Sevgilisi Cem Yılmaz ile gözlerden uzak keyifli bir tatil geçiren Sarıkaya yaptığı paylaşımlar ile kısa süre içinde binlerce yorum ve etkileşim almayı başarıyor.

Başarılı oyuncu son olarak siyah elbise ve pembe çantasıyla yaptığı kombini takipçilerinin beğenisine sundu.

9,5 milyon takipçisi bulunan Serenay Sarıkayı'nın bu pozu bazı takipçileri tarafından beğenirilirken bazılaları tarafından eleştirildi.

İşte Sarıkaya'nın paylaştığı o pozlar ;