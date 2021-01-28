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Serenay Sarıkaya'nın Ezgi Mola paylaşımı olay oldu!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yakın arkadaşı Ezgi Mola ile bir fotoğrafını paylaşarak görenleri güldürdü.

28 Ocak 2021 Perşembe 18:07
Serenay Sarıkaya'nın Ezgi Mola paylaşımı olay oldu!
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Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Serenay Sarıkaya, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşırtmayı başardı.

Yakın arkadaşı olan oyuncu Ezgi Mola ile bir fotoğrafını paylaşan Sarıkaya, efekt ile şişmanlamış hallerini takipçileriyle paylaştı.

Giydikleri ile sık sık gündemde

Serenay Sarıkaya geçen günlerde paylaştığı fotoğrafta giydiği kıyafetle Yasemin Özilhan ile pişti olmuştu. Bu durum sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.



Son Güncelleme: 28.01.2021 18:07
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Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaEzgi MolaYasemin özilhan
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