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Serenay Sarıkaya'nın estetik operasyonu olay oldu! Güzel oyuncunun menajeri açıkladı!

Serenay Sarıkaya'nın estetik operasyon için hastaneye Seren Kaya ismiyle giriş yaptırdığı iddia edildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri, iddialara son noktayı koydu.

09 Ekim 2020 Cuma 17:58
Serenay Sarıkaya'nın estetik operasyonu olay oldu! Güzel oyuncunun menajeri açıkladı!
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın estetik olmak için ismini değiştirdiği iddiaları ortaya atıldı. Güzel oyuncunun geçireceği operasyon için hastanede adını Seren Kaya olarak kaydettirdiği öne sürüldü.

Konu hakkında birçok dedikodu dolaşırken oyuncunun menajeri tarafından konu ile alakalı bir açıklama yapıldı.


Oyuncunun özel bir hastanede göğüslerindeki silikonları yenilettiği ve küçülttürdüğüne dair iddia ortaya atılırken Serenay Sarıkaya’nın bu operasyon için hastaneye farklı bir adla kaydedildiği öne sürüldü.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri, oyuncunun küçük bir operasyon geçirdiğini ve bir gece hastanede kaldığını açıkladı. İddialara son noktayı koyan oyuncunun menajeri, Serenay Sarıkaya’nın bu operasyonu kendi adıyla yaptırdığını söyledi.



Son Güncelleme: 09.10.2020 17:58
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Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaEstetik Operasyon
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