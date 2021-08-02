İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi Hande Erçel mini şortu ile mutfakta hünerlerini sergiledi
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi...
Sözleşmeli personel alımları için 30 yaş sınırı getirildi!
Son Dakika
Sözleşmeli personel alımları için 30...

Serenay Sarıkaya'nın eski halleri görenleri şaşırttı!

Herkes tarafından bilinen Serenay Sarıkaya güzelliği ve yetenekli oyunculuğu ile gözler önünde olan Sarıkaya’nın eski halleri herkesi şaşırttı. Ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu adını tekrardan gündeme getirdi. Magazinde adını yaşadığı aşklarla duyuran Sarıkaya eski halleri ise gündeme damgasını vurdu. Hayranlarının merak ettiği eski fotoğraflar haberimizde

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:48
Serenay Sarıkaya'nın eski halleri görenleri şaşırttı!
Takip Et:

Serenay Sarıkaya’nın ergenlik hallerinde çektirmiş olduğu fotoğrafları görenler şaşkınlık yaşadı. Bütün değişikliğe rağmen saç renginin aynı kalması ise doğallığını bir kez daha gösterdi. Güzel oyuncu şimdilerde de her zaman doğallıktan yana olduğunu göstermektedir.

Ergenlik zamanlarında ekranlara başlamasıyla makyaj yapması ile genç kız halleri de gözlerden kaçmadı. Kameralara verdiği pozlar ve eğlenceli halleri de hayranlarından beğeniler topladı. 20 yaşında ilk deneyimi olan ekranların gözde dizisi Adanalı da oynayan yetenekli oyuncu çocuksu halleriyle sevgileri toplamıştı. Adını bu projeyle duyuran Sarıkaya kariyerinde çıkış elde etti.

Medcezir ve Lale Devri gibi dizilerde rol alarak yeteneğini ve başarısını taçlandırdı. Yeni halleriyle ise herkesi büyüleyen Sarıkaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla beğenileri toplamaya devam etmektedir. 


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya çocukluğuSeranay Sarıkaya Eski Halleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Binance nasıl kullanılır? Binance platformu nedir?
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
ATV canlı yayın akışı 27 Haziran 2021 Pazar ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 Haziran ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Bim A101 Migros Carrefour Kurbanlık Ücretleri Ne Kadar? 2021 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.