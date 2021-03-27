Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!

Uzunca bir süredir ekranlarda olmayan fakat sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alan Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı hayranlarını ve sevenlerini adeta büyüledi. Güzel oyuncunun giydiği kırmızı renk derin yırtmaçlı elbisesi beğeni rekorları kırdı.

Yeni proje ile ekranlara dönmesi beklenilen Serenay Sarıkaya, ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya sıklıkla kullanmaya başladı ve paylaşımlarıyla da sürekli gündemde kaldı. Son olarak Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan başarılı oyuncu güzelliği ile kendine hayran bıraktı.

Giydiği kırmızı renk derin yırtmaçlı elbisesiyle 'Stilini konuşturdu' yorumları alan Serenay Sarıkaya, paylaşımın altına Cem Talu'nun arşivinde yer alan bir tbt bıraktığını yazdı. İşte Serenay Sarıkaya'nın beğeni ve yorum rekorları kıran kırmızı derin yırtmaçlı elbisesi..