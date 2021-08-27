Serenay Sarıkaya’nın çocukluk fotoğrafı büyük ilgi gördü

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden oyuncu Serenay Sarıkaya, tatil pozlarıyla son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Güzel oyuncu son olarak çocukluk dönemine ait bir fotoğrafı paylaştı. Güzel oyuncunun çocukluk fotoğrafı büyük beğeni topladı.

1 Temmuz’da 29 yaşına giren güzel oyuncu sosyal medyada 9.2 milyon takipçiye ulaşmıştı. Sarıkaya, doğum gününe özel “"Hiyaaaa. Küçük ben..." notuyla çocukluk dönemine ait bir pozu takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya’nın bu paylaşımına binlerce beğeni geldi.