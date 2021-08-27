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Serenay Sarıkaya’nın çocukluk fotoğrafı büyük ilgi gördü

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Sık sık cesur paylaşımlarıyla öne çıkan güzel oyuncu son olarak çocukluk fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun çocukluk fotoğrafı büyük ilgi gördü.

27 Ağustos 2021 Cuma 11:47
Serenay Sarıkaya’nın çocukluk fotoğrafı büyük ilgi gördü
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden oyuncu Serenay Sarıkaya, tatil pozlarıyla son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Güzel oyuncu son olarak çocukluk dönemine ait bir fotoğrafı paylaştı. Güzel oyuncunun çocukluk fotoğrafı büyük beğeni topladı.

1 Temmuz’da 29 yaşına giren güzel oyuncu sosyal medyada 9.2 milyon takipçiye ulaşmıştı. Sarıkaya, doğum gününe özel “"Hiyaaaa. Küçük ben..." notuyla çocukluk dönemine ait bir pozu takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya’nın bu paylaşımına binlerce beğeni geldi.


Son Güncelleme: 27.08.2021 11:47
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Anahtar Kelimeler:
çocukluk FotoğrafıSerenay Sarıkaya
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