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Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
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Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından birbirinden farklı iddialı pozlarını paylaşmaya devam ederken son paylaştığı fotoğrafında ayaklarındaki detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

16 Aralık 2021 Perşembe 12:24
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir ara kalbinin boş olduğunu ve hayatında kimse olmadığını söyleyerek ünlü işletmeci Umut Evirgen ile olan aşk iddialarını sürekli yalanlamıştı. Magazin gündemini sürekli meşgul eden bu iddialar sonrası Sarıkaya, geçtiğimiz gün Rumeli Hisarı'nda bulunan bir restoran çıkışı adının aşk iddialarına karıştığı Umut Evirgen'in aracında objektiflere takılmıştı.

Etiler'deki evine geçen ve hakkında çıkan 'aşk' haberi ile ilgili konuşmayan ünlü Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen arasında aşk böylelikle belgelenirken, güzel oyuncu bu kez ayakları ile gündeme gelmeye başladı. İddialı pozlarını yayınladığı Instagram hesabında Sarıkaya'nın takipçileri ayağındaki detaya takıldı.

Dijital platformda yayınlanacak olan 'Şahmeran' isimli dizinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, dizinin çekimlerinde dolayı bir süredir Adana'da bulunuyor. Çekimlerden kendine kalan zamanlarda soluğu İstanbul'da alan Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif olarak kullanmasıyla da biliniyor. Geçtiğimiz gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen güzel oyuncu, kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafında ayaklarında ki bir detay dikkat çekerken 29 yaşındaki güzel oyuncunun aynanın karşısında verdiği bir pozda ayaklarının büyüklüğü gören herkesi şaşkına çevirdi.


Son Güncelleme: 16.12.2021 12:24
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Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaSerenay Sarıkayanın Ayaklarıİnstagram
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