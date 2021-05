Sevilen oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmaya devam ediyor. Son zamanlarda Haldun Demirhisar’la birlikte olduğu konuşulan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabı üzerinden pozlarını paylaştı. Daha önce de paylaştığı fotoğrafta bulunan bardağın Demirhisar’ın da evinde olduğunu görülmesi üzerine iddialar daha da konuşulur hale gelmişti.

Serenay Sarıkaya’nın pozlarına takipçilerinden adeta yorum ve beğeni yağdı. Me.. My self and I.. Free as a butterfly notu ile yaptığı paylaşıma tanınan isimlerden de pek çok yorum geldi.

İşte Serenay Sarıkaya’nın o çok konuşulan pozları..