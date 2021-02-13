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Serenay Sarıkaya’dan basın mensuplarına tepki! ‘Size ne!’

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya önceki gün Nişantaşı’nda bulunan estetik kliniğinden çıkarken görüntülendi. Birkaç ay önce yine aynı estetik merkezine gelen güzel oyuncu basın mensuplarının sorularına karşılık gülerek ‘Size ne ya!’ dedi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 14:42
Serenay Sarıkaya’dan basın mensuplarına tepki! ‘Size ne!’
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Birçok projeye imzasını atan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya önceki gün Nişantaşı’nda bulunan estetik merkezinin önünde görüntülendi. 29 yaşındaki güzel oyuncu estetik merkezi çıkışı sonunda basın mensuplarının ‘kontrole mi geldiniz?’ sorusuna gülerek ‘Size ne ya!’ dedi. Bir süredir ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ismi geçen oyuncu ayrılık sonrası küs olmadıklarını belirtti. Birbirlerinin fotoğraflarını beğenen ünlü oyuncu şu an için hayatında kimsenin olmadığını söyledi.  Kısa zaman öncesinde görüntülenen güzel oyuncu basın mensuplarının sağlık durumu ile ilgili sorularına yanıt vermeden önüne gelen cip model arabasına binerek uzaklaştı. Sergilediği tavırları ile dikkat çeken oyuncu eleştiri yağmuruna tutuldu.




Son Güncelleme: 13.02.2021 14:42
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Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaEsenyurtEstetik MerkeziOyuncu
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