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Serenay Sarıkaya yine çok konuşuldu

Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı Dolunay dansına beğeni yağdı

29 Ocak 2021 Cuma 12:06
Serenay Sarıkaya yine çok konuşuldu
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Magazin dünyasından düşmeyen her paylaşımı her yaptığı olay olan ve sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Serenay Sarıkaya, son paylaşımı ile yine dikkatleri üzerine çekti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya'dan yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Başarılı güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, hayranlarını kendinden mahrum bırakmıyor, 

29 yaşında olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabı üzerinden son paylaşımı "Full moon cancing (Dolunay dansı)" notuyla paylaştı. Son paylaşımı oldukça sevilen ve ilgi gören Sarıkaya paylaşımı ile tam not aldı.

Ünlü oyuncunun keyifli anlarını sunduğu yeni pozlarına hayranlarından binlerce yorum ve beğeni yağdı. Serenay Sarıkaya güzelliği ile yine kendisine hayran bıraktı.



Son Güncelleme: 29.01.2021 12:06
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Serenay SarıkayaPaylaşım
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