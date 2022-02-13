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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşklarının ilk görüntüsünü vermekten kaçamadılar!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, işletmesi sevgilisi Umut Evirgen ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini vermekten kaçamadığı görüntü sayesinde belgeletmiş oldu.

13 Şubat 2022 Pazar 15:33
Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşklarının ilk görüntüsünü vermekten kaçamadılar!
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Son günlerde kendisine takıntılı olan bir hayranı yüzünden sıkıntılı zamanlar geçiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, bir taraftan da işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkı magazin gündeminden düşmüyor. 

Bir süredir birlikte olduğu öne sürülen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çifti her ne kadar bir dargın bir barışık ilişkilerini yürütseler de, çiftin son eğlenceleri sırasında verdikleri samimi pozlar aşkın belgelenmesine neden oldu.

Her seferinde arkadaş olduklarını önde sürerek haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen, geçtiğimiz akşam oldukça samimi pozlar verdiler. Birlikte eğlenirken görüntülenen çiftin Birsen Tezer konserine gittikleri ve konser sırasında  Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’in oldukça fazla samimi oldukları görüldü.

Birsen Tezer şarkılarıyla eğlenen Sarıkaya ve Evirgen’in sarmaş dolaş dans ettiği ve zaman zaman öpüştükleri dikkatlerden kaçmadı. Çevrelerindeki meraklı bakışlara hiç aldırmadan eğlencelerine devam eden çiftin birbirlerini öpmelere doyamadıkları görüldü.



Son Güncelleme: 13.02.2022 15:33
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Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaUmut Evirgen
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