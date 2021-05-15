Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar Göcek'te! Çiftlikte baş başa görüntülendiler

Serenay Sarıkaya, arkadaşı olduğunu söylediği Haldun Demirhisar’ın Göcek’te bulunan çiftlik evinde objektiflere yansıdı. Güzel oyuncunun 1 aydır burada kaldığı öğrenildi.

Yorumları kınadı

Sarıkaya ve Demirhisar geçen ay Göcek’te, işadamının teknesinde görüntülenmiş, Sarıkaya sosyal medyada yapılan yorumlara isyan etmişti.

Evden çıkmadı

Sarıkaya, hakkında çıkan ve çirkin bir üslupla yazılan ilişki haberlerini yalanladı. Demirhisar’ın arkadaşı olduğunu söyledi. Sarıkaya, bir kadının sadece güçlü bir erkekle sevgili olursa istediğini yapabileceği imalarını ve arkadaşına yapılan yorumları kınadı.

29 yaşında olan Sarıkaya, Demirhisar’la Göcek’te objektiflere yakalandı. Çift, ziyaretlerine gelen arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra bahçede baş başa kaldı.

Yaklaşık 1 aydır çiftlik evinde kalan çift, görüntü vermemek için sadece gece geç saatlerde Bedri Rahmi Koyu’ndaki tekneye geçiyor.

Ameliyat olacak

Demirhisar’ın, Sarıkaya ile görüşmeye başladıktan sonra kendisine daha çok dikkat ettiği ve bu yüzden ameliyat olacağı konuşuluyor. Ünlü iş insanı zayıflamak için mide ameliyatı geçirecek.