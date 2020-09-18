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Serenay Sarıkaya siyah mini kıyafetiyle büyük beğeni topladı

Serenay Sarıkaya İstanbul Etiler'de görüntülendi. Sarıkaya'nın giydiği siyah mini kıyafet büyük beğeni topladı.

18 Eylül 2020 Cuma 19:54
Serenay Sarıkaya siyah mini kıyafetiyle büyük beğeni topladı
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Serenay Sarıkaya geçtiğimiz haftalarda Cem Yılmaz ile ayrıldığı şeklinde haberlerle gündeme olmuştu. Ancak Bodrum’da birlikte tatil yapan Cem ve Serenay çifti bu haberleri yalanlamıştı. Serenay Sarıkaya uzun süre sonra ilk defa bir kafeden çıktığı anda objektiflere yakalandı.

Ünlü oyuncu bu sefer kıyafetiyle gündem oldu. Gazetecileri karşısında görünce şaşıran Sarıkaya, kısa bir konuşma yaptı. ‘Dün konuştuk daha, zaman geçsin bir şeyler çıkınca yine konuşuruz’ diyen ünlü oyuncu aracına bindi.


Serenay Sarıkaya açıklamalarda bulunurken üzerindeki siyah mini kıyafeti dikkatlerden kaçmadı. Siyah kıyafetiyle dikkatleri çeken güzel oyuncunun güneş gözlükleri de fazlasıyla konuşuldu.

 

 



Son Güncelleme: 18.09.2020 19:54
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Serenay SarıkayaMagazin
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