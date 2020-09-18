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Serenay Sarıkaya mini eteğiyle yürekleri hoplattı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya İstanbul'da bir mekandan çıkarken paparazzilere yakalandı. Güzel oyuncu mini eteğiyle yürekleri hoplattı.

18 Eylül 2020 Cuma 20:56
Serenay Sarıkaya mini eteğiyle yürekleri hoplattı
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Ekranların tanınan yüzü oyuncu Serenay Sarıkaya yaz tatili sonrası İstanbul'a döndü.

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündem olan Sarıkaya, tatil boyunca hayranlarının ihmal etmedi yazın keyfini çıkarırken diğer yandan da takipçilerine bol bol paylaşımlar yaptı.

Güzel oyuncu geçtiğimiz gün İstanbul'da bir mekandan çıkarkan magazin ekiplerine yakalandı.

Önümüzde ki günlerde bir proje için hazırlık içinde olan güzel oyuncunun başrol'de oynacağı açıklanmıştı. Ancak yaşanan bu pandemi süreci sebebiyle Sarıkaya'nın oynayacağı filmin çekimlerinin ertelendiği öğrenildi.


İstanbul'da bir mekandan çıkarken elinde kahve ile görüntülenen güzel oyuncunun mini eteği dikkatlerden kaçmadı.

Magazin ekiplerinin sorularına cevap veren güzel oyuncu bir süre oradan uzaklaştı.

işte Serenay Sarıkaya'nın siyah mini elbisesi 

  



Son Güncelleme: 18.09.2020 20:56
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