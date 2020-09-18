Serenay Sarıkaya mini eteğiyle yürekleri hoplattı

Ekranların tanınan yüzü oyuncu Serenay Sarıkaya yaz tatili sonrası İstanbul'a döndü.

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündem olan Sarıkaya, tatil boyunca hayranlarının ihmal etmedi yazın keyfini çıkarırken diğer yandan da takipçilerine bol bol paylaşımlar yaptı.

Güzel oyuncu geçtiğimiz gün İstanbul'da bir mekandan çıkarkan magazin ekiplerine yakalandı.

Önümüzde ki günlerde bir proje için hazırlık içinde olan güzel oyuncunun başrol'de oynacağı açıklanmıştı. Ancak yaşanan bu pandemi süreci sebebiyle Sarıkaya'nın oynayacağı filmin çekimlerinin ertelendiği öğrenildi.

İstanbul'da bir mekandan çıkarken elinde kahve ile görüntülenen güzel oyuncunun mini eteği dikkatlerden kaçmadı.

Magazin ekiplerinin sorularına cevap veren güzel oyuncu bir süre oradan uzaklaştı.

işte Serenay Sarıkaya'nın siyah mini elbisesi