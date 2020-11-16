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Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin ile barıştıkları yönündeki iddialara yanıt verdi

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündem olan Serenay Sarıkaya ilişkisine geçtiğimiz günlerde son vermişti. Güzel oyuncunun son olarak eski sevgilisi Kerem Bürsin’de de aynısı olan bornoz ile poz vermesi aşk dedikodularını gündeme getirdi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:43
Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin ile barıştıkları yönündeki iddialara yanıt verdi
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Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile birlikteliğine son vermişti. Güzel oyuncunun Cem Yılmaz ile ayrılmasının ardından sosyal medyada bonoz ile verdiği poz gündem oldu. Sarıkaya’nın üzerindeki pozun eski sevgilisi Kerem Bürsin’de de olduğu söylendi.


29 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı Kerem Bürsin ile barıştıkları yönünde konuşuldu. Sarıkaya iddialara sert bir şekilde yanıt verdi.

Sarıkaya iddialara karşı “Arkadaşlar hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. Bu bir bonoz markası isteyen herkes edinebilir. Daha neler" şeklinde yanıt verdi.



Son Güncelleme: 16.11.2020 19:43
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Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaKerem BürsinAşk
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