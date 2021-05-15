Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında?

Kısa bir süre önce Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu konuşulan Haldun Demirhisar, son günlerde tekrar gündem oldu. Sarıkaya ile Göcek’teki teknesinde objektiflere yakalandı. Güzel oyuncu ile anılan iş insanının hayatı merak edilmektedir. Haldun Demirhisar kim? Kaç yaşındadır?

Haldun Demirhisar kimdir?

Demirhisar, ülke genelinde birçok sektöre yatırımda bulunan İzmirli bir iş insanı ve Heavenly dDF şirketinin sahibidir.

Haldun Demirhisar kaç yaşındadır?

The Stay Otel, Kuum Beach, Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapıyor. Mimar ofisi ve restoran işletmeleri de bulunuyor. Ünlü iş insanı bir dönem Bennu Gerede ile ilişki yaşamıştı.

Ünlü iş insanının yaşı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Sarıkaya ile birlikte olduğu söyleniyor

28 yaşındaki güzel oyuncu ve model, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Yılmaz'ın ardından Demirhisar ile arasında çıkan ilişki haberlerine sert tepki gösterdi. Sarıkaya, instagram hesabı üzerinden haberleri yalanladı. Güzel oyuncu haberlere olan tepkisini açıkça ifade etti.

Sarıkaya konuyla ilgili olarak, hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, bir kadının güçlü bir erkekle sevgili olursa hayatını yaşayabileceğine dair imaları kınadığını vurguladı. Sarıkaya sözlerine, arkadaşıma yapılan çirkin yorumları kınıyorum şeklinde devam etti.