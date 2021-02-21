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Serenay Sarıkaya fotoğraflarını olumsuz eleştiren Demet Akalın'a fotoğraflı yanıt verdi

Maldivler'e tatile giden Serenay Sarıkaya tatilden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Demet Akalın Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğrafa yorum yaparak ışığın iyi olmadığını telefonunu değiştirmesi tavsiyesi verdi.

21 Şubat 2021 Pazar 23:41
Serenay Sarıkaya fotoğraflarını olumsuz eleştiren Demet Akalın'a fotoğraflı yanıt verdi
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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile birlikteliklerinin sonlanmasının ardından Maldivler'e tatile çıkmıştı. Sosyal medya hesabı üzerinden Maldivler'de çekildiği fotoğrafları paylaşan güzel oyuncunun paylaştığı bir fotoğrafa Demet Akalın'dan yorum geldi.

Çekilen fotoğrafların kalitesini beğenmediğini dile getiren Demet Akalın, fotoğrafları kimin çektiğini sordu, deneyimli sanatçı ayrıca orada inanılmaz ışık vardır telefonunu değiştir yorumunda bulundu. Demet Akalın'ın bu yorumu üzerine annesi ile fotoğraflarını paylaşan Demet Akalın, yanımdaki insanı çok sormuşsunuz diyerek linki yana bırakıyorum esprisi ile paylaştı.

İşte Serenay Sarıkaya ve annesinin o pozları..



Son Güncelleme: 21.02.2021 23:41
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Anahtar Kelimeler:
SerenaysarıkayaDemetAkalın
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