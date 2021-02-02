Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile ilgili ilk kez konuştu!

İlişkileriyle gündeme oturan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, ayrılıklarıyla da çok konuşulmuştu. Büyük ayrılığın ardından Sarıkaya, Cem Yılmaz’ın olduğu bir fotoğrafı beğenince akıllara ikilinin barışacağı geldi.

Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu!

Etiler’de kuaför çıkışı görüntülenen Serenay Sarıkaya, muhabirler ile sohbet etti. Dijital platformda yayınlanacak bir dizide yer alacağını söyleyen Sarıkaya, koronavirüs ile ilgili de gerekli olursa aşı olabileceğini belirtti.

Basın mensuplarının Cem Yılmaz ile ilgili sorularını da yanıtlayan Sarıkaya, Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs de olmadıklarını söyledi. Olayın çok büyütüldüğünü dile getiren Sarıkaya, ‘Olay bir like’tan ibaret. Buraya gelmesin mevzu’ dedi.