Serenay Sarıkaya aşk iddialarını yanıtladı

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:14
Türkiye’nin en başarılı ve güzel oyuncuları arasında kabul edilen Serenay Sarıkaya
, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde iş adamı Haldun Demirhisar ile bir tatil köyünde görüntülenmişti. Bundan dolayı hakkında aşk
dedikoduları ortaya atılmıştı. Son dönemlerde sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya yeniden gündeme geldi. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya aşk haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Serenay Sarıkaya daha önce yapmış olduğu açıklamada Haldun Demirhisar’ın arkadaşı olduğunu ifade etmişti. Ancak yeniden birlikte görüntülendiler. Bundan dolayı aşk iddiaları güçlendi. İstanbul Etiler’de görüntülenen Serenay Sarıkaya, magazin muhabirlerine açıklama yapmak istemedi. Konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmak istemediğini ifade eden başarılı ve güzel oyuncunun hakkında çıkan aşk iddiaları daha da derinleşti.
Son Güncelleme: 27.05.2021 11:14
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