Serenay Sarıkaya aşk iddialarını yanıtladı

Türkiye’nin en başarılı ve güzel oyuncuları arasında kabul edilen, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde iş adamı Haldun Demirhisar ile bir tatil köyünde görüntülenmişti. Bundan dolayı hakkındadedikoduları ortaya atılmıştı. Son dönemlerde sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya yeniden gündeme geldi. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya aşk haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Serenay Sarıkaya daha önce yapmış olduğu açıklamada Haldun Demirhisar’ın arkadaşı olduğunu ifade etmişti. Ancak yeniden birlikte görüntülendiler. Bundan dolayı aşk iddiaları güçlendi. İstanbul Etiler’de görüntülenen Serenay Sarıkaya, magazin muhabirlerine açıklama yapmak istemedi. Konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmak istemediğini ifade eden başarılı ve güzel oyuncunun hakkında çıkan aşk iddiaları daha da derinleşti.