Seren Serengil'in hastalığı ne? Geri dönüşüm ameliyatı nedir?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil’den hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Serengil, yaptığı açıklamada ameliyat olmazsa kısa süre içinde ölebileceğini söyledi.

Seren Serengil acil olarak hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı ve yorumcu Seren Serengil birkaç gün önce acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medyadan son durumu hakkında açıklamalar yapan Serengil hayranlarını korkuttu. 2016 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatından sonra çok hızlı bir şekilde kilo vermeye başlayan ünlü isim yaklaşık dört ayda 25 kilo vermişti. Şuan 46 kiloya kadar düşen Serengil. Geri dönüşüm ameliyatı olacağını söyledi.

Hastanede tedavi gören Seren Serengil’in yerine Söylemezsem Olmaz programına Deniz Akkaya’nın devam edeceği açıklandı.