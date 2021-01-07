Seren Serengil'e sürpriz evlilik teklifi!

Uzun süredir hızla kilo veren yaşadığı ve Dumping Sendromu nedeniyle kesin ameliyat olması gerektiği konusunda yaptığı açıklamalarla hayranlarını üzen Seren Serengil'den bu kez müjdeli bir haber geldi.
Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohman'ın evlilik kararı öncesinde çiftin çok iyi arkadaş oldukları ve birlikte iyi vakit geçirdikleri söyleniyordu. Tohman, bu ilişkide arkadaş olmak istemeyen taraf olduğunu her fırsatta belirtsede Seren Serengil'in aşık olmak istemediğini bildiği için onu kaybetmemek adına bu isteğini çok ortalarda göstermiyordu.
Son Güncelleme: 07.01.2021 22:32