İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Seren Serengil'e sürpriz evlilik teklifi!

Dumping Sendromu hastalığı tedavisi gören Seren Serengil'den hayranlarınıo sevindiren bir haber geldi. 2 yıldır arkadaş olduğu Mustafa Rahman Tohman'dan evlilik teklifi alan Serengil bu teklife Kutsi'nin şarkısıyla yanıt verdi.

07 Ocak 2021 Perşembe 22:32
Seren Serengil'e sürpriz evlilik teklifi!
Takip Et:

Uzun süredir hızla kilo veren yaşadığı ve  Dumping Sendromu nedeniyle kesin ameliyat olması gerektiği konusunda yaptığı açıklamalarla hayranlarını üzen Seren Serengil'den bu kez müjdeli bir haber geldi.

2 yıldır çok iyi arkadaş olduğu Mustafa Rahman Tohman ile arkadaşlıkları aşka dönüşen Seren Serengil, sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Bu güne kadar iyi dostum dediği Tohman'dan evlilik teklifi aldığını duyuran Serengil'in bu haberi magazin gündemine bomba etkisi yarattı. Instagram hesabı üzerinden hayranlarına müjdeli haberi duyuran Seren Serengil, paylaşımına Kutsi'nin 'ilan-ı aşk' şarkısını ekleyip "Evet dedim " notunu yazdı.

Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohman'ın evlilik kararı öncesinde çiftin çok iyi arkadaş oldukları ve birlikte iyi vakit geçirdikleri söyleniyordu. Tohman, bu ilişkide arkadaş olmak istemeyen taraf olduğunu her fırsatta belirtsede Seren Serengil'in aşık olmak istemediğini bildiği için onu kaybetmemek adına bu isteğini çok ortalarda göstermiyordu. 



Son Güncelleme: 07.01.2021 22:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilMustafa Rahman TohmanEvlilik Teklifi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürhan Altundaşar ile Merve Dizdar'dan aşk dolu paylaşımlar
Gürhan Altundaşar ile Merve Dizdar'dan aşk dolu paylaşımlar
Seda Sayan'dan flaş evlilik açıklaması: 'O defteri kapattım'
Seda Sayan'dan flaş evlilik açıklaması: 'O defteri kapattım'
Kaan Yıldırım ile yeniden barışan Hadise'nin paylaşımı gündem oldu!
Kaan Yıldırım ile yeniden barışan Hadise'nin paylaşımı gündem oldu!
Jennifer Lopez mor bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
Jennifer Lopez mor bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
Burak Deniz'in yeni imajına takipçilerinden beğeni yağdı
Burak Deniz'in yeni imajına takipçilerinden beğeni yağdı
Bircan Bali'den şoke eden Hadise yorumu
Bircan Bali'den şoke eden Hadise yorumu

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Show TV yeni dizisi Alev Alev'nun reyting oranları
Engelli maaşı kesilme sebepleri nelerdir?
BİM market indirimli Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı?
Yeni çipli yeni kimlikte seri no ve cilt no nerede yazar?
2021 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli nerelidir?
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Akbank 10 Bin TL anında onaylı kredi ödeme tablosu ve faiz oranları
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredi kampanyası ile borçlarınızı yapılandırın
Annelere 100 Euro ödemesinde değişiklik
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Arnavutluk Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Arnavutluk Fransa maç saati ve canlı yayın kanalı
2020 İstanbul’daki İndirim çadırlarının adresleri
Beyaz TV Derin Futbol ekranlarında Abdülkerim Durmaz'dan küfür skandalı
QNB Finansbank ve Garanti BBVA'dan anında 45.000 TL borç kapatma ve transfer kredisi
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Ocak 7 Perşembe
Sıcaklara en iyi vantilatör modelleri 2021 hangileridir?
Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 7 Ocak 2021 Perşembe Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.