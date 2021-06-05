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Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'na şok sözler

Son zamanlarda sevgilisi ile yaptığı paylaşımlar gündeme gelen Şeyma Subaşı şimdide evlilik teklifi ile adını duyurdu. Sevgilisi tarafından alınan yüzüğün maliyeti gündeme gelirken Subaşı’ ya Seren Serengil’den yorum yağmurları yapıldı. Bunun üzerine ikili arasında polemik çıktı. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

05 Haziran 2021 Cumartesi 18:35
Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'na şok sözler
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Seren Serengil canlı yayında Şeyma Subaşı hakkında söyledikleri herkesi şaşırttı. Serengil, ‘’Allah’ın kenar mahalle dilberi, kutu açmaya gelip başkasıyla evli adamdan hamile kaldın’’ dedi. Subaşı’ndan cevap  gecikmedi ‘’Sizinle işim yok’’ diyen Şeyma Subaşı, Serengil’i kızdıracak söylemlerde bulundu.

‘’Kenar mahalle dilberi’’

Şeyma Subaşı’nın evlilik teklifi alırken taktığı yüzüğün maliyeti son günlerde çok konuşuldu. Subaşı yaptığı açıklamada, ‘’Sizinle işim olmaz, bir b.k bilmiyorsunuz ‘’ ifadelerini kullanmasının ardından Seren Serengil’i bu sözlerle kızdırdı. Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında söylenenlere karşılık veren Serengil, ‘’Türk basını aldınız mı cevabınızı Allah’ın kenar mahalle dilberine kutu açan bir kızı, kutu açmaya gelip başkasıyla evliyken hamile kalan, defalarca kez yarışmalara gidip ünlü olmaya çalışmış. Hiçbir mesleği olmayan bir kızı aylardır konu haline getiriyorsunuz. Buna kendini bir halt zannettirdiniz’’ diyerek düşüncelerini ifade etti.

‘’Şeyma burada olsaydı evli adam kalmazdı’’

Seren Serengil ve Şeyma Subaşı polemiği devam ederken Serengil’den çarpıcı açıklama geldi. ‘’İyi ki Mısır sınırları içerisinde girdi de kurtulduk yoksa burada evli adam kalmazdı şimdi de Mısır’dakiler düşünsün’’ ifadelerini kullanarak şok sözler söyledi. Bu söylenenlerin üzerine Subaşı sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşarak düşüncelerini ifade etti.

 

 


Son Güncelleme: 05.06.2021 18:35
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Anahtar Kelimeler:
Serengilden Subaşına SözlerŞeyma Subaşı Polemiği
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