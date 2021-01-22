Seren Serengil'den olay yaratan Hadise yorumu: 'Güzel değil, çirkin suratı'

Beyaz TV ekranlarında ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programda sunuculuk yapan Seren Serengil, canlı yayında Hadise için şoke eden yorumlarda bulundu. Serengil, ünlü şarkıcı için ‘çirkin’ dedi.

‘’Makyajsız da olsa çirkin suratı’’

Söylemezsem Olmaz’ın 21 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümünde, Hadise’nin bir markanın reklam çekimi için makyajsız poz vermesi değerlendirildi. Seren Serengil, Hadise’nin fotoğrafı ekrana yansıtıldığında makyajsız olduğuna inanmadığını söyleyerek hakaret boyutunda cümleler sarf etti. Serengil ünlü şarkıcı Hadise’nin makyajlı da makyajsız da çirkin olduğunu, makyaja rağmen güzel olmadığını ifade ederek şu kelimeleri kullandı ‘’Kaşları neredeyse bununa yapışmış aşağı doğru, çirkin çıkmış kız.’’

Seren Serengil’in olay yaratan bu sözleri sonrasında Hadise’nin ne yanıt vereceği merak ediliyor.