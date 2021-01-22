İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!
Son Dakika
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı' açıklaması geldi
Son Dakika
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı'...

Seren Serengil'den olay yaratan Hadise yorumu: 'Güzel değil, çirkin suratı'

Söylemezsem Olmaz programının sunucu Seren Serengil, ünlü şarkıcı Hadise hakkında şoke eden yorumlarda bulundu. Serengil, Hadise için 'güzel değil, çirkin suratı var' ifadelerini kullandı.

22 Ocak 2021 Cuma 04:57
Seren Serengil'den olay yaratan Hadise yorumu: 'Güzel değil, çirkin suratı'
Takip Et:

Beyaz TV ekranlarında ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programda sunuculuk yapan Seren Serengil, canlı yayında Hadise için şoke eden yorumlarda bulundu. Serengil, ünlü şarkıcı için ‘çirkin’ dedi.

‘’Makyajsız da olsa çirkin suratı’’

Söylemezsem Olmaz’ın 21 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümünde, Hadise’nin bir markanın reklam çekimi için makyajsız poz vermesi değerlendirildi. Seren Serengil, Hadise’nin fotoğrafı ekrana yansıtıldığında makyajsız olduğuna inanmadığını söyleyerek hakaret boyutunda cümleler sarf etti. Serengil ünlü şarkıcı Hadise’nin makyajlı da makyajsız da çirkin olduğunu, makyaja rağmen güzel olmadığını ifade ederek şu kelimeleri kullandı ‘’Kaşları neredeyse bununa yapışmış aşağı doğru, çirkin çıkmış kız.’’

Seren Serengil’in olay yaratan bu sözleri sonrasında Hadise’nin ne yanıt vereceği merak ediliyor.



Son Güncelleme: 22.01.2021 04:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilHadiseçirkinMakyajsızSöylemezsem Olmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kilolarından hızla kurtulan Meryem Uzerli'den yepyeni pozlar!
Kilolarından hızla kurtulan Meryem Uzerli'den yepyeni pozlar!
Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında vefat etti
Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında vefat etti
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinden aşk dolu anlar
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çiftinden aşk dolu anlar
Gülşen, 20 bavulla İspanya'ya gitti
Gülşen, 20 bavulla İspanya'ya gitti
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisine mi katılıyor?
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisine mi katılıyor?
Merve Boluğur klip için yakışıklı erkek arıyor! Takipçisine 'Fotoğraf at bakayım' dedi!
Merve Boluğur klip için yakışıklı erkek arıyor! Takipçisine 'Fotoğraf at bakayım' dedi!

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? TV 22 Ocak 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
Bonkis dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Bonkis karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
İş yeri açmak isteyen kişilere KOSGEB kredisi imkanı! KOSGEB kredisi şartları
2.El araçlar için kredi veren bankalar ve kredi şartları
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut rol aldığı yapımlar ve biyografisi
100.000 alınacak arabalar listesi 2021
istenmeyen reklam sms mesajları nasıl engellenir? 2021
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru için gerekli belgeler 2021
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
İş Bankası 1.10 faizli ihtiyaç kredisi kampanyası başladı
Günlük Burç Yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Nimet Abla bayinden online bilet nasıl alınır? Nimet Abla 31 Aralık yılbaşı bileti satın al
Hilltown AVM ne zaman açılacak? Hilltown AVM'de hangi mağazalar olacak?
Ramo ne demektir? Shot TV yeni dizisinin adı Ramo'nun anlamı nedir?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 22 Ocak 2021 Cuma
22 Ocak 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
30000 tl ye ikinci el hangi araba alınır? 2021
Kanal D canlı yayın akışı 22 Ocak 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Bim 22 Ocak 2021 Cuma indirim broşürü aktüel ürünler listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.