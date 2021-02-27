Seren Serengil'den Cansu Dere'ye şaşırtan sözler!

Kanal D’nin en çok izlenen dizilerinden olan Sadakatsiz dizisinin başrolleri arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen bulunuyor. Cansu Dere, hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Dizide düşman olan Asya ve Derin karakterleri Cansu Dere ve Melis Sezen tarafından canlandırılıyor. Dizide birbirlerinden nefret eden ikili, gerçek hayatta arkadaş. Cansu Dere, Melis Sezen ile olan samimi bir fotoğrafını Instagram’dan hikaye olarak paylaştı. Sezen, aynı fotoğrafı üzerine kalp koyarak kendi hesabında paylaştı. Seren Serengil, ikilinin bu fotoğrafı hakkına garip bir yorum yaptı.

Seren Serengil, o fotoğrafın ekran görüntüsünü alarak kendi Instagram hesabında paylaştı. Fotoğrafın üzerine “Sende gözümden düşme istersen kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası..” yazdı. Serengil’in bu paylaşımı sosyal medyada dalga konusu oldu. Serengil’in diziyi bu kadar ciddiye alması ve gerçek sanması görenleri güldürdü.