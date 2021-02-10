Seren Serengil yine evleniyor

Seren Serengil geçirdiği zor günlerde her zaman yanında olduğunu belirttiği sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile dünya evine giriyor. Dostlukla başlayan ilişkileri kısa süre de aşka dönüşen çift evlilik için gün sayıyor. Tohma aşkını kocaman bir ayıcık ve büyük bir gül buketi meşaleler balonlar ile ilan etti. Mutluluktan havalara uçan Seren Serengil evlilik teklifine evet dedi.

Seren Serengilin Yaptığı Evlilikler

1. Evlilik: 2000 yılında Ozan Kaçma ile evlendi 2 yılın ardından 2002 de boşandılar.

2. Evlilik: 2002 yılın da Cengiz İmren ile evlendi 3 yılın ardından 2005 de boşandılar.

3. Evlilik: 2006 yılında Musa Aytun ile evlendi 4 yılın ardından 2010 da boşandılar.

Mustafa Rahman Tohma Kimdir

Mustafa Rahman Tohma 6 Kasım 1982 yılında doğdu. Daha önce birkaç kez modellik yaptığını belirten Mustafa Tohma'nın bir aile şirketi var ve ziraat fakültesi mezunu olan Mustafa Rahman Tohma çiftçilik yapmaktadır.