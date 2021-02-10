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Seren Serengil yine evleniyor

Seren Serengil yeniden evlilik masasına oturuyor. Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan süpriz bir şekilde evlilik teklifi alan Seren Serengil mutluluğunu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:06
Seren Serengil yine evleniyor
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Seren Serengil geçirdiği zor günlerde her zaman yanında olduğunu belirttiği sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile dünya evine giriyor. Dostlukla başlayan ilişkileri kısa süre de aşka dönüşen çift evlilik için gün sayıyor. Tohma aşkını kocaman bir ayıcık ve büyük bir gül buketi meşaleler balonlar ile  ilan etti. Mutluluktan havalara uçan Seren Serengil evlilik teklifine evet dedi.

Seren Serengilin Yaptığı Evlilikler 

1. Evlilik: 2000 yılında Ozan Kaçma ile evlendi 2 yılın ardından 2002 de  boşandılar.

2. Evlilik: 2002 yılın da Cengiz İmren ile evlendi 3 yılın ardından 2005 de boşandılar.

3. Evlilik: 2006 yılında Musa Aytun ile evlendi 4 yılın ardından 2010 da boşandılar.

Mustafa Rahman Tohma Kimdir 

Mustafa Rahman Tohma 6 Kasım 1982 yılında doğdu. Daha önce birkaç kez modellik yaptığını belirten Mustafa Tohma'nın bir aile şirketi var  ve ziraat fakültesi mezunu olan Mustafa Rahman Tohma çiftçilik yapmaktadır.



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:06
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Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilMustafa Rahman
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