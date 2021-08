Seren Serengil sinir krizi geçirdi: Ünlü sanatçı öfkesini takipçileri ile paylaştı

Magazinin sevilen isimlerinden Seren Serengil, sık sık yaşadığı tartışmalar ile gündem oluyor. Ünlü sanatçı bu defa yaptığı paylaşımlarla olay oldu. Seren Serengil öyle sinirlendi ki sözleri ile hayranlarını şok etti.

Tatilini yarıda bıraktı

Bir süredir erkek arkadaşı ve köpekleri ile tatilde olan Seren Serengil, tatilden kareler paylaşmayı ihmal etmedi. Teknesinde tatilin tadını çıkaran ünlü sanatçı, ülkemizde yaşanannedeni ile tatilini yarıda bıraktı. Bulunduğu yerden yangınlara tanık olan Seren Serengil sinir krizi geçirdi. Yangınları ülkeyi bölmek isteyenlerin çıkardğını söyleyen Seren Serengil, sinirlerine engel olamadı.

Avcunuzu yalayacaksınız!

Ünlü sanatçı öfkesini şu sözlerle dile getirdi: “Hep aynı görüntüler. Şerefsiz hain terörist kaçak güreşir adil dövüşmeyi bilmez, arkadan vurur, misyonu ve zavallılığı budur. Uzun yıllar orman yakıp günahsız insanları öldürerek hiçbir şey kazanamamıştır, bundan sonrası da farklı olmayacaktır. Hayvanları diri diri yakan doğayı insanı öldüren şerefsizlerin cezalandırılmasını aynı şekilde görürsek içimiz bir nebze olsun rahatlayacaktır… Yıllardır istediklerini yaptırmak için bu kadar insanı öldürüp doğayı katleden kansızlar, bu vatanın ne kanlar dökülerek sınırlarını çizdiklerini unutmuş bir orman yangınına bu memleketin bir metrekaresine bile sahip olamayacaklarını göremeyecek kadar cahillerdir. Hangi ülke ormanları yakılıyor diye bir terörist grubun isteklerine boyun eğmiştir, kim pazarlık şansı vermiştir? Bu kalleşler mağarada yaşayıp inlerinde gebertilmişlerdir ve bu onlara ders olmamıştır. Ayrıca bir terörist bizim düşmanımız olamaz şu an bahsedilmekten mutlu olsalar da ne kadar bahsedildikleri değil nasıl bahsedildikleri önemlidir. Bayraksız, vatansız, kansız ve şeresiz olarak yaşamak ve ölmek size en büyük cezadır zaten fakat size söylenebilecek en güzel söz avcunuzu yalayacaksınız… Dünkü ve bugünkü gibi…Bu bayrağa, ülkeye ve vatana saygı duyacak, öyle yaşayacaksınız ya da mağara olan evinizde sonunda leş kargalarına yem olacaksınız. Ya bayrağına itaat et, vatanını sev, tek millet tek ülke olduğunu kabul et ya da meskenin dağlar ve mağaralar olarak kalsın…Ya şerefli ol ya da adın terörist olarak kalsın.”