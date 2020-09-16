Seren Serengil ile Lerzan Mutlu arasındaki gerilim artıyor

Ayrıca Lerzan Mutlu bu davada şüpheli sıfatıyla savcılık soruşturmasını sürdürüyor. Lerzan Mutlu ve Seren Serengil daha önce sosyal medyada tartışma yaşamışlardı. Sonrasında ortak arkadaşları modacı Gülşah Saraçoğlu yaşananları öğrenmek için Serengil ile konuştu. Serengil ise Lerzan Mutlu’yu hedef alan sözlerini ses kaydıyla Saraçoğlu’na gönderdi. Gülşah Saraçoğlu ise bu sözleri Lerzan Mutlu’ya gösterdi. Sonrasında savcılığa müracaat eden Lerzan Mutlu Serengil hakkında ihbarda bulundu.
Son Güncelleme: 16.09.2020 13:37