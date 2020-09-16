Seren Serengil ile Lerzan Mutlu arasındaki gerilim artıyor

vearasındaki tartışmalar daha büyük bir hal aldı. Birbirleriyle sosyal medyada takışan ünlü isimler tazminat davası açma kararı aldı. Lerzan Mutlu’nun 400 bin TL değerinde tazminat davası açmaya hazırlandığı öğrenilirken, Seren Serengil’in de 200 bin TL’lik manevi tazminat davası açacağı öğrenildi.

Ayrıca Lerzan Mutlu bu davada şüpheli sıfatıyla savcılık soruşturmasını sürdürüyor. Lerzan Mutlu ve Seren Serengil daha önce sosyal medyada tartışma yaşamışlardı. Sonrasında ortak arkadaşları modacı Gülşah Saraçoğlu yaşananları öğrenmek için Serengil ile konuştu. Serengil ise Lerzan Mutlu’yu hedef alan sözlerini ses kaydıyla Saraçoğlu’na gönderdi. Gülşah Saraçoğlu ise bu sözleri Lerzan Mutlu’ya gösterdi. Sonrasında savcılığa müracaat eden Lerzan Mutlu Serengil hakkında ihbarda bulundu.