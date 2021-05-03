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Seren Serengil hastalıkla boğuşuyor

Türkiye’nin en popüler insanları arasında bulunan Seren Serengil yeniden gündeme geldi. Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, paylaştığı fotoğrafı herkesi şaşırttı. Serengil’in çok zayıfladığı gözlerden kaçmadı. Seren Serengil hastalıkla boğuşuyor

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:36
Seren Serengil hastalıkla boğuşuyor
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Uzun bir süredir dumping sendromuyla mücadele veren Türkiye’nin en popüler isimleri arasında bulunan seren Serengil, gün geçtikçe erimeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntü takipçileri arasında en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Paylaştığı fotoğrafta aşırı zayıfladı görülen seren Serengil, gün geçtikçe erimeye başlıyor. Bazı takipçileri seren Serengil’in çok fazla zayıfladığını ve çirkin olduğunu ifade edince bu yorumlara sadece 4 kg yağının kaldığını, aşırı yemesine rağmen sürekli zayıfladığını ifade etti.

Bu tür Yorumlarda bulunan takipçileri onun hastalığını bilmiyordu. Başarılı sunucu, 2016 senesinde mide küçültme ameliyatı olmuştu. O dönemden itibaren kilo vermeye başlayan Serengil, dört ayda 25 kg vererek dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından dikkat çekiyor. Kendisinin aşırı derecede zayıfladığı görüldü. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda çok ciddi sağlık problemleriyle uğraştığını söylemişti.




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:36
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Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilHastalık
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