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Seren Serengil, Feyza Aktan'ın olaylı ses kaydını yayınladı ve ortalık karıştı!

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü. 2018 yılında evlenen çift 15 ay süren evliliklerini 2019 senesinde bitirmişti. Daha sonra tekrar barışan ve yine evlenecekleri düşünülürken büyük bir skandalla ayrılmışlardı. Çekişmeli bir velayet davası sürecinde olan taraflardan Feyza Aktan'ın olaylı ses kayıtları Söylemezsem Olmaz programında ortaya çıktı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:24
Seren Serengil, Feyza Aktan'ın olaylı ses kaydını yayınladı ve ortalık karıştı!
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Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil, Feyza Aktan’ın olay yaratan ses kaydını sundu. Serengil, aralarında skandallar yaşanan ikiliden Feyza Aktan’ın tamamen rol yaptığını düşündüğünü söyledi. Feyza Aktan, programda yayınlanan ses kayıtlarında oğlunun bakıcısına ağza alınamayacak küfürler ediyor. Bunun yanı sıra oğlu Kuzey’i asla babasına göstermeyeceğini de söylüyor. İşte o olaylı ses kaydı…

Özcan Deniz ve Feyza Aktan 2018 senesinde evlenmişlerdi. 15 aylık evliliğin 2019 senesinde bitmesi üzerine bir süre sonra tekrar barışıp evleneceklerini düşündüren çift büyük olaylarla tekrar ayrılmışlardı.

Çiftin evliliklerinden ise Kuzey adındaki bir oğulları vardı. Ayrılık sonrasında velayet davası ile gündeme gelen Feyza Aktan ve Özcan Deniz hakkında haberler çıkmıştı. Aktan’ın oğlunu babasına göstermediği belirtilmişti.

Bu olayların ardından Kuzey’in bakıcısı ortaya bir iddia attı ve şu ifadeleri kullandı:

"Evde Kuzey'le çok aç kalıyorduk. Sürekli komşulara ve arkadaşlarına gönderiyordu. 'Özcan'a söyleme seni işten atarım' diye tehdit ediyordu. Sürekli yalnız ve aç bırakıp arayıp sormuyordu. Gece geç geliyordu. Kuzey benimle yatıyordu. Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Benim en büyük hatam evlenip çocuk yapmak diyordu"

Naz, ayrıca Feyza Aktan’ın kendisine şiddet uyguladığını da iddia etmişti. Bu konuya ilişkin ise şunları söyledi:

"Babasına dede dedirtip kaydetmiş ve Özcan Deniz aradığında, 'Bak deden arıyor' diyerek telefonu Kuzey'e veriyordu. Kuzey de yeni konuşmaya başladığında 'dede' diyordu. Bir gün Özcan Deniz eve geldi. Kuzey'i gezdirdi. Sonra hep 'dede dede' dedi. Özcan Deniz de şaşırdı. Ben bir şey demedim"

Bakıcı Naz’ın bu söylemlerinin üzerine Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil konuya ilişkin ses kayıtlarını kamuoyuna duyurdu. Ses kayıtlarını dinleyen sosyal medya kullanıcıları ise sosyal medya üzerinden tepkilerini gösterdi. Seren Serengil, ses kayıtlarını dinletirken Feyza Aktan’ın tamamen rol yaptığını ve ağza bile alınmayacak küfürler savurduğunu bunu yaparken de oğlu Kuzey’in yanında olduğunu belirtti. Daha sonra ise konuşmasını Kuzey’in ağlamasından dolayı sürdüremeyince onu bakıcısı ile beraber komşusuna yolladığını ifade etti.

Şiddet iddialarıyla suçlanan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’a oğlu Kuzey’i alabilmek için velayet davası açmıştı. Çekişmeli şekilde süren dava henüz bir sonuca kavuşturulmadı.

Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde oğlunun kendisine gösterilmediğini söyleyerek savcılığa gitmişti. Deniz, bunların yanı sıra oğlunun 3. yaş günü için hazırlık yapmıştı lakin Kuzey babasına gönderilmemişti. Deniz, konuya ilişkin şu ifadelerle açıklama yapmıştı:

 "Çocuğumu bana 10 gündür göstermiyor. Kamera kayıtlarından şüpheli hareketler gördüm" 

Bunun üzerine Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın “Medea kompleksi” hastası olduğunu söylemişti.



Son Güncelleme: 12.05.2021 16:24
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Anahtar Kelimeler:
SöylemezsemOlmazFeyzaaktanözcandeniz
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