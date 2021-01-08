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Seren Serengil 5'inci kez nikah masasına oturuyor!

Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil, Yaşar İpek ile boşanmasının ardından yeniden evlilik kararı aldı. Arkadaşı Mustafa Tohma'nın evlilik teklifini kabul ettiğini canlı yayında dile getiren Serengil, yaz aylarında düğün yapacaklarının müjdesini verdi.

08 Ocak 2021 Cuma 16:41
Seren Serengil 5'inci kez nikah masasına oturuyor!
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Beyaz TV’de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programının sunucularından Seren Serengil, 5.kez nikah masasına oturuyor. Bir süredir birlikte olduğu Mustafa Tohma’dan evlilik teklifi aldığını canlı yayında dile getiren Serengil, evlilik kararıyla ilgili detayları da paylaştı.

‘’Hastalandığım süreçte bana çok yardımcı oldu’’

Programın diğer sunucuları Bircan Bali ve Arto’nun ısrarları üzerine evlilik teklifinin ayrıntılarından bahseden Serengil, Mustafa Tohma ile yalnızca arkadaş olduğunu, bunalımda olduğu süreçte kendisinin hep yanında olduğunu söyledi. Tanışmalarının ardından kendisiyle sevgili olmak isteyen Tohna’yı reddettiğini söyleyen Serengil, hastalandığı süreçte en büyük destekçisinin de aynı kişi olduğunu dile getirdi.

‘’Yaza düğün yapacağız’’

Evlilik teklifi ile ilgili açıklamasına devam eden Serengil, Tohma’nın kendisine sevgililik değil direkt eşi olması için bir teklifte bulunduğunu ve bu teklife evet diyerek yanıt verdiğini söyledi. Program çıkışında yüzük almaya gideceklerinden bahseden Serengil, yaz aylarında düğün yapacaklarının müjdesini verdi.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 16:41
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Seren SerengilSöylemezsem OlmazMustafa TohnaEvlilikDüğün
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