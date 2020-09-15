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Seren Fosforluoğlu nikahı sırasında gözyaşlarını tutamadı

Enis Fosforluoğlu'nun kızı Seren Fosforluoğlu üçüncü kez nikah masasına oturdu. Kaan Önal ile hayatını birleştiren Fosforluoğlu, nikahta annesi ve babasının ismini duyunca gözyaşlarını tutamadı.

15 Eylül 2020 Salı 21:20
Seren Fosforluoğlu nikahı sırasında gözyaşlarını tutamadı
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Geçen yıl hayatını kaybeden Enis Fosforluoğlu’nun kızı oyuncu Seren Fosforluoğlu, iş insanı Kaan Önal ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini oyuncu Çiçek Dilligil ve şarkıcı eşi Bora Öztoprak üstlendi. 

44 yaşındaki Fosforluoğlu, nikah kıyılırken babası Enis Fosforluoğlu ve Serdi Fosforlıoğlu’nun isimleri söylenince gözyaşlarına boğuldu. O anlar nikahta olan herkesi duygulandırdı.  


Salgın hastalık nedeniyle balayına çıkmayacaklarını belirten çift, ‘’Aşığız ve mutluyuz. Bizi bu gece yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ederiz’’ dedi.

 



Son Güncelleme: 15.09.2020 21:20
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Anahtar Kelimeler:
Seren FosforluoğluEnis FosforluoğluKaan Önal
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