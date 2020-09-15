Seren Fosforluoğlu nikahı sırasında gözyaşlarını tutamadı

Geçen yıl hayatını kaybeden Enis Fosforluoğlu’nun kızı oyuncu Seren Fosforluoğlu, iş insanı Kaan Önal ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini oyuncu Çiçek Dilligil ve şarkıcı eşi Bora Öztoprak üstlendi.

44 yaşındaki Fosforluoğlu, nikah kıyılırken babası Enis Fosforluoğlu ve Serdi Fosforlıoğlu’nun isimleri söylenince gözyaşlarına boğuldu. O anlar nikahta olan herkesi duygulandırdı.

Salgın hastalık nedeniyle balayına çıkmayacaklarını belirten çift, ‘’Aşığız ve mutluyuz. Bizi bu gece yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ederiz’’ dedi.