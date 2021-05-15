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Serel Yereli'nin iç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı!

Uzun süreden beri İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşamına devam eden 24 yaşındaki Serel Yereli yeniden verdiği pozlarla gündemde yer aldı. Yereli’nin iç çamaşırsız bu pozlarına yorum yağdı. İşte o pozlar ve yapılan yorumlar…

15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:28
Serel Yereli'nin iç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı!
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Bodrum Masalı isimli dizideki rolüyle üne kavuşan Serel Yereli daha sonraysa yurtdışına çıkarak yaşamına orada devam etmeye karar vermişti. Müzik kariyeri için İngiltere’de yaşamını sürdüren ve bir de şarkı çıkaran Serel Yereli Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafları ile sık sık magazinin gündemine oturuyor.

Son olaraksa sokakta dolaştığı esnada çekildiği pozlarını paylaşan genç oyuncu sütyensiz görüntüsü ile dikkatleri topladı. Beyaz bodysinin içine sütyenini giymeyi tercih etmeyen Serel Yereli'nin bu pozuna hayranları tarafından yorumlar yapıldı.

Yereli'nin takipçilerinden bir kısmı "Sütyenin nerede?" diye yorumda bulunurken bir kısmı da "Ateşini yolla bana" şeklinde yorum yaptı.

Yereli daha önceleri de iç çamaşırlı fotoğraflarıyla tepki toplayınca, “Artık tamamen saldım. Zamanında neden çekinmişim hayret. Sizden korkan sizin gibi olsun. Beğendim koyuyorum. Çıplak, giyinik, evde, mutfakta, sokakta… Canım ne zaman, nasıl isterse. Hikayenin sonu” ifadelerine yer vermişti.

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 16:28
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Anahtar Kelimeler:
Serel YereliLondraSütyensiz
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