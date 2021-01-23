Serdar Ortaç'tan Seçil Gür ile reklam ilişkisi yaşadığı iddialarına sert yanıt!

Bir süre önce eşi Chloe Loughnan’dan boşanan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çiftin ilişkisinin sık sık reklam olduğu söylentileri çıkması üzerine Ortaç, ilişki hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
‘’Reklam ilişkisi yaşayan kadın evde yemeğimi yapmaz’’
Magazin basınında Seçil Gür’ün, Serdaç Ortaç ile adını duyurmak için ilişki yaşadığı ileri sürülmüştü. Posta Gazetesi’ne röportaj veren çift, hakkındaki iddialara son noktayı koydu.
Seçil Gür ise hakkında çıkan iddiaları görmezden geldiğini ve umursamadığını belirtti.
Son Güncelleme: 23.01.2021 17:32