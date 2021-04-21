Serdar Ortaç’tan bomba yanıt! ‘ Seçil benim hanımım.’

Ünlü şarkıcı Ortaç meslektaşı olan Seçil Gür ile ilişki yaşıyor. Serdar Ortaç kendinden 16 yaş küçük sevgilisine iltifatlar yağdırdı.

Ünlü popçu Ortaç geçtiğimiz günlerde sosyal medya da bir programa katıldı. Her zamanki gibi açıklamalarıyla gündeme gelen Ortaç içtenliği ile sevenlerine açıklamalar yaptı. 51 yaşındaki Serdar Ortaç sağlığı için özel bir diyet uyguladığını ve kilo vermeye devam ettiğini belirtti. Hastalığı devam eden Ortaç, Gür sayesinde sağlığına dikkat ettiğini belirtti.

Seçil Gür ile aşk yaşayan Ortaç sevgilisi hakkında açıklamalar yaptı. Övgülerinin arkası gelmeyen Ortaç, ‘Seçil benim hayatımın anlamı. Her şeyimle ilgileniyor. O benim hanımım’. diye belirtti.

Seçil benim karım!

ilişki hayatında yüzü gülmeyen Ortaç bu uzun süren ilişkisinde, Gür ve Ortaç hayatlarından memnun olduklarını ve Serdar’ın sevgilisi hakkında o benim karım beyanı herkesi şaşırttı.

Seçil benim sonsuzuğum

Serdar Ortaç’ın sevgilisine yaptığı iltifatların arkası kesilmiyor. Ortaç, ‘ Onun ne istediğine bakacağım. Evlilik istiyorsa evleneceğim. Seçil benim için son durak sonsuzluğum’ diyerek konuştu. Kendinden 16 yaş küçük sevgilisine övgüler yağdırmaya devam ediyor. 51 yaşındaki Ortaç ve sevgilisi yaşı sorun etmeden birbirlerine olan aşklarını duyurarak hayatlarına devam ediyorlar.

O bana ‘boncuğum’ der

Ortaç sevgilisine olan sevgisini anlatırken benzetmelerde bulundu. Tarafına sunulan Seçil Gür’ü ‘Ne kadar seviyorsun’ sorusuna sevgisini anlatmak için çeşitli önekler verdi. Bunlar birisi de ‘Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar’ şeklinde konuştu. Bunları duyan Ortaç hayranları sosyal medya da bunu gündeme getirmeye devam etti.

Bu açıklamaları duyan Gür, aslında o bana boncuğum der, ben de ona çikolatam bu öneklerden dolayı adım antrikot olarak kaldı diyerek açıklamalarda bulundu. Sevgilerini anlatmak için kullandıkları kelimeler gündemden düşmedi.Birbirlerine olan aşkları ile gündeme gelen çift uzun süren ilşkilerine devam ediyorlar.

Biz aslında üç kişi yaşıyorum

Çeşitli röportajlar veren Ortaç, yaptığı açıklamalarla dillerden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin yönelttiği ‘Hayatınızın film olmasını ister misiniz?’ sorusuna sevgilisi Gür, ‘Serdardan önce ben yazacağım onun hayatını’ açıklamalarını yaptı.

Ortaç’ın ruh hallerin de farklılıklar olduğunu söyleyen Gür, ‘Değişken bir ruh hali var, biz üç kişi yaşıyoruz’ demişti.