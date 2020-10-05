Serdar Ortaç'ın ilginç benzerliği Twitter'da gündem oldu

Ünlü popçu Serdar Ortaç’ın Twitter’da paylaşılan bir fotoğrafta Asyalı bir askere benzediği görüldü. Kullanıcılar şaşırtan benzerlik karşısında esprili paylaşımlarda bulunurken, iki fotoğrafın benzerliği görenleri şaşırttı.

Söz konusu fotoğrafın ardından trend listesine giren Serdar Ortaç hakkında binlerce twit atılırken, Ortaç’ın benzerliğiyle dikkat çektiği kişinin kim olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan fotoğraftaki kişinin gözleri birebir Serdar Ortaç’ın gözlerine benziyor. Twitter’da söz konusu benzerlikle ilgili atılmış bazı twitler şu şekilde;

'Serdar Ortaç'ın Rus sevdası bi bitmedi zaten'

'Serdar Ortaç eski eşinin nafakasını ödemek için ek iş yapmaya başlamıştır.'

'Siz sadece caz ve klasik dinlersiniz ama sizi nazilerden serdar ortaç korur'