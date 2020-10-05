İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor,...
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İzmir'de iki grup arasında çıkan...
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...

Serdar Ortaç'ın ilginç benzerliği Twitter'da gündem oldu

Ünlü popçu Serdar Ortaç sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcının bir fotoğrafta Asyalı bir askere benzetilirken, Serdar Ortaç trend listesine girdi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 21:13
Serdar Ortaç'ın ilginç benzerliği Twitter'da gündem oldu
Takip Et:

Ünlü popçu Serdar Ortaç’ın Twitter’da paylaşılan bir fotoğrafta Asyalı bir askere benzediği görüldü. Kullanıcılar şaşırtan benzerlik karşısında esprili paylaşımlarda bulunurken, iki fotoğrafın benzerliği görenleri şaşırttı.

Söz konusu fotoğrafın ardından trend listesine giren Serdar Ortaç hakkında binlerce twit atılırken, Ortaç’ın benzerliğiyle dikkat çektiği kişinin kim olduğu henüz bilinmiyor. Öte yandan fotoğraftaki kişinin gözleri birebir Serdar Ortaç’ın gözlerine benziyor. Twitter’da söz konusu benzerlikle ilgili atılmış bazı twitler şu şekilde;


'Serdar Ortaç'ın Rus sevdası bi bitmedi zaten'

'Serdar Ortaç eski eşinin nafakasını ödemek için ek iş yapmaya başlamıştır.'

'Siz sadece caz ve klasik dinlersiniz ama sizi nazilerden serdar ortaç korur'



Son Güncelleme: 05.10.2020 21:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Serdar OrtaçTwitter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılı takvimi için poz veren Kelly Brook, görenleri büyüledi
2021 yılı takvimi için poz veren Kelly Brook, görenleri büyüledi
Survivor Aycan'ın lüks araç ile paylaşımına Sercan Yıldırım'dan esprili yorum!
Survivor Aycan'ın lüks araç ile paylaşımına Sercan Yıldırım'dan esprili yorum!
Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı! İşte son durumu
Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı! İşte son durumu
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sıla, Gökova'da leopar bikinili pozuyla magazin gündemini salladı
Sıla, Gökova'da leopar bikinili pozuyla magazin gündemini salladı
Simge Sağın havuz içinde bikinili paylaşımıyla gündem oldu
Simge Sağın havuz içinde bikinili paylaşımıyla gündem oldu

Popüler Haberler

Doğal yollarla karıncaları evden kovma yöntemleri
Cenaze yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 sgk cenaze ödeneği ne kadardır?
Halkbank' tan Mutlu Emeklilik İhtiyaç Kredisi nedir? 5 yıllık vade ile 100.000 TL kredi imkânı!
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2020 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 5 Ekim 2020 Pazartesi tarihli önemli gelişme
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Ekim 2020 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Halkbank çalışmayan ev hanımlarına kredi kampanyası şartları nelerdir? 2020
5 Ekim 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 5 Ekim 2020 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
TRT Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi final tarihi belli mi?
Sütaş Ayran Tatil çekiliş sonucu kazanan talihlilerin isimleri
Yasak Elma Hilmi kimdir? Gerçek adı nedir? Cavit Çetin Güner hakkında bilgiler
2020 icra maaş kesintisi oranı hesaplama nasıl yapılır?
3 Haziran Pazartesi Bankalar Açık Olacak mı? Resmi Daireler Hizmet Veriyor mu?
Yasak Elma'nın Nadir'e ne oldu? Hakan Karahan Yasak Elma'dan neden ayrılıyor?
İş sağlığı ve güvenliği devlet destekleri nasıl hesaplanır? 2020 İSG devlet desteği şartları
Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek, ne zaman bitecek? Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak?
Kırmızı Oda dizisi konusu ve oyuncuları
Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan kimdir? Serdar Kılıç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Çukur dizisinin Seren'i İrem Sak'ın hayat hikayesi!
Tozkoparan Mete diziden ayrıldı! Tozkoparan İskender'de Özgür Ege Nalcı yer almayacak

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.