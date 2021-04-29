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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe yeni sevgisiyle fotoğraf paylaştı

İrlandalı model Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı. Yaptığı paylaşım sonrası Türk takipçilerinde güzel modelin fotoğraflarına yorum yağdı. Kullanıcılar yeni aşk için Serdar'ın eline su dökemez yorumunda bulundu.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:35
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe yeni sevgisiyle fotoğraf paylaştı
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Serdar Ortaç’la evliliğiyle ülkemizde üne kavuşan İrlandalı model Chloe Loughnan, yeni sevgilisini yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Paylaşımın ardından Chloe’ye yorum yağdı. Kullanıcılar Serdar’ın eline su dökemez yorumlarında bulundu.

Chloe Laughnan yeni aşka yelken açtı

İrlandalı model Chloe Laughnan ülkemizde Serdar Ortaç’la yaptığı evlilikle oldukça tanındı. İkili geçtiğimiz yıllarda evliliklerini bitirdi ve Chloe ülkesine geri döndü.

Son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla beğeni toplayan model yeni aşka yelken açtı. Model sevgiliyle fotoğrafını paylaşıp üzerine “My” yazarak sevgilisini takipçilerine tanıttı.

Paylaşımın ardından kısa sürede haber olan Chloe’ye Türk takipçilerden yorum yağdı. Yeni sevgilisi için kullanıcılar Serdar’ın eline su dökemez yorumunda bulundu. Serdar Ortaç’ın konuyla ilgili yorum yapıp yapmayacağını merakla bekliyor.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:35
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Chloe LoughnanSerdar Ortaçİnstagram
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