Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe yeni sevgisiyle fotoğraf paylaştı

Serdar Ortaç’la evliliğiyle ülkemizde üne kavuşan İrlandalı model Chloe Loughnan, yeni sevgilisini yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Paylaşımın ardından Chloe’ye yorum yağdı. Kullanıcılar Serdar’ın eline su dökemez yorumlarında bulundu.

Chloe Laughnan yeni aşka yelken açtı

İrlandalı model Chloe Laughnan ülkemizde Serdar Ortaç’la yaptığı evlilikle oldukça tanındı. İkili geçtiğimiz yıllarda evliliklerini bitirdi ve Chloe ülkesine geri döndü.

Son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla beğeni toplayan model yeni aşka yelken açtı. Model sevgiliyle fotoğrafını paylaşıp üzerine “My” yazarak sevgilisini takipçilerine tanıttı.

Paylaşımın ardından kısa sürede haber olan Chloe’ye Türk takipçilerden yorum yağdı. Yeni sevgilisi için kullanıcılar Serdar’ın eline su dökemez yorumunda bulundu. Serdar Ortaç’ın konuyla ilgili yorum yapıp yapmayacağını merakla bekliyor.