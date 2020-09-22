Serdar Ortaç, sevgilisi Seçi Gür ile el ele poz verdi

Serdar Ortaç Mart ayında Seçil Gür ile ayrılmış geçtiğimiz ay ise yeniden birlikte olmaya başlamıştı. Ortaç sevgilisiyle el ele verdiği pozu instagram hesabından paylaştı.

Aşk devam ediyor

Ünlü popçu Serdar Ortaç olaylı Chloe Loughnan’dan olaylı bir şekilde boşandıktan Seçil Gür ile aşka yelken açmıştı. Ortaç, Mart ayında da Seçil Gür ile ayrılmış ve ayrılığını sosyal medyadan “Yok, anlaşamadık bitmesi gerekiyordu” sözleriyle duyurmuş, Seçil Gür ise bu sözlerin ardından “ayrıldığımızı storyden öğrendim” demişti. Bu atışmanın ardından Serdar Ortaç, paylaşımında anlaşamadıklarını yazdığını ancak Seçil’in kendisini kötü gününde yalnız bırakmadığını söyleyerek aradaki buzların eritti.

Serdar Ortaç Mart ayında ayrıldığı Seçil Gür ile geçen ay barışmış ve yeniden birlikte olmaya başladı. Ortaç sevgilisi ve Mustafa Ceceli ile olan bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ortaç, fotoğrafta sevgilisiyle el ele poz verdi.