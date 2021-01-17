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Serdar Ortaç: "Benzin alıyoruz, Seçil parayı ödüyor"

Serdar Ortaç, benzin istasyonunda sevgilisi olan Seçil Gür ile beraber görüntülendi. İlişkisi hakkında açıklamalarda bulunan Ortaç, bindiği lüks arabayı kardeşinin hediyesi olduğunu belirtti.

17 Ocak 2021 Pazar 17:18
Serdar Ortaç:
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Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür’le beraber Çilekli’de bir benzin istasyonunda kameralara yakalandı. Ünlü şarkıcı, kardeşi Sertaç Ortaç tarafından hediye edilen lüks arabası ve yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerinde topladı.

Kardeşi Sertaç Ortaç’ın 500.000 lira değerindeki hediye lüks otomobili ile tur atan Serdar Ortaç, “Kardeşim araba hediye etti, onu kullanıyorum” ifadelerini kullandı

Sevgilisiyle stüdyoya gittiklerini ifade eden 50 yaşındaki ünlü popçu, benzin parasını Seçil Gür tarafından ödendiğini belirtti.

Son zamanlarda meslektaşıyla yaşadığı ilişki ile magazinde yer alan Serdar Ortaç, “Çalışmaya gidiyoruz. Benzin alıyoruz, Seçil parayı ödüyor” açıklamalarında bulundu.

 

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 17:18
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Anahtar Kelimeler:
SerdarOrtaçSeçilGür
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