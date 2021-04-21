Seray Sever'le Eray Sünbül 3. yılını kutluyor!

2018 yılında ünlü sunucu ve oyuncu Seray sever, Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 3. Yılı deviren çift İnstagramda aşklarını herkese böyle ilan etti.

Seray sever aşka geldi!

Seray Sever üç yıl önce evlendiği eşi Eray Sünbül ile her fırsatta mutluluklarını ilan ediyor. Son olarak evlilik yıldönümünü kutlamak için romantik bir paylaşım yapan Sever eşine olan aşkını işte böyle dile getirdi.

“Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim, sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7.yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3.yılı. İyi ki sen. Rabbime sonsuz şükürler olsun. İlle de sen”

Seray Sever aradığı mutluluğu eşi Eray Sünbül’de bulmuş eşine olan aşkını her fırsatta haykırmaktan geri durmamıştır. Çiftin evlilik yıldönümünü biz de buradan kutluyoruz.