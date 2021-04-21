İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Seray Sever'le Eray Sünbül 3. yılını kutluyor!

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'le eşi Eray Sünbül evliliklerinin 3. yılını kutluyor.Seray Sever sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eşine olan aşkını bir kez daha haykırdı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 14:18
Seray Sever'le Eray Sünbül 3. yılını kutluyor!
Takip Et:

2018 yılında ünlü sunucu ve oyuncu Seray sever, Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 3. Yılı deviren çift İnstagramda aşklarını herkese böyle ilan etti.

Seray sever aşka geldi!

Seray Sever üç yıl önce evlendiği eşi Eray Sünbül ile her fırsatta mutluluklarını ilan ediyor. Son olarak evlilik yıldönümünü kutlamak için romantik bir paylaşım yapan Sever eşine olan aşkını işte böyle dile getirdi.

“Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim, sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7.yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3.yılı. İyi ki sen. Rabbime sonsuz şükürler olsun. İlle de sen”

Seray Sever aradığı mutluluğu eşi Eray Sünbül’de bulmuş eşine olan aşkını her fırsatta haykırmaktan geri durmamıştır. Çiftin evlilik yıldönümünü biz de buradan kutluyoruz.




Son Güncelleme: 21.04.2021 14:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seray SeverEray SünbülEvlilik YıldönümüSosal Medya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar Ortaç'tan bomba yanıt!
Serdar Ortaç'tan bomba yanıt! "Seçil benim hanımım"
Hakan Altun sağlık durumu nasıl? Beyin ameliyatı neden olmuştu? Hakan Altun kaç yaşında?
Hakan Altun sağlık durumu nasıl? Beyin ameliyatı neden olmuştu? Hakan Altun kaç yaşında?
Hakan Altun neden hastaneye kaldırıldı? Hakan Altun sağlık durumu nasıl?
Hakan Altun neden hastaneye kaldırıldı? Hakan Altun sağlık durumu nasıl?
Hercai Miran sette kimle kavga etti? Akın Akınözü neden kavga etti?
Hercai Miran sette kimle kavga etti? Akın Akınözü neden kavga etti?
Duygu Özaslan 30 yaşında!
Duygu Özaslan 30 yaşında!
Bensu Soral’dan dikkat çekici açıklamalar!
Bensu Soral’dan dikkat çekici açıklamalar!

Popüler Haberler

Akıcılığı nedeni ile tavsiye edilen 15 kitap
Oyunun çocuk gelişimindeki rolü nedir?
3 ay banka kredi borcu nasıl ertelenir? Erteleme işlemi için herhangi bir başvuru şartı var mı?
2021 Evde Bakım Ücreti/Evde Bakım destek yardımı tutarı ne kadar ödenmektedir?
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi?
ütü nasıl kullanılır, en güzel ütü nasıl yapılır? Ütü yapmanın püf noktaları
Şekerbank çiftçi kredi faiz oranları ve geri ödeme hesaplama 22 Nisan 2021 Perşembe
Vakıfbank 3 ay kredi kartı ekstre erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı şartları 2021 yılı için nelerdir?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
HBO Max Made for Love dizi konusu ve oyuncuları
Avrupa Süper Ligi nedir? Fenerbahçe , Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor Avrupa Süper Ligine gidecek mi?
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? AGİ'de dikkate alınan durumlar
Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin anlamları
;mza beyannamesi çıkarma ücreti kaç paradır? 2021 imza beyannamesi kaç yıllık çıkarılır?
Türk Telekom 650 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom personel alım şartları
Yeni ehliyet nasıl alınır? 2021 ehliyet alımı ne kadar sürer?
Yıpranmış ve cansız saçlara evde bakım nasıl yapılır? 2021 Yıpranmış ve cansız saçlar için karışımlar
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 22 Nisan 2021 Perşembe En uygun konut kredisi faizleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.