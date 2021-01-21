Seray Sever’i duygulandıran sözler! 10 yaş küçük eşi için ağladı

Güzel oyuncuTV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ‘Doya Doya Moda’ Programının jüri üyeliğini yapmaya devam ediyor. Lerzan Mutlu’nun programına konuk olan güzel oyuncu eşiile tanışma hikayesinden bahsediyor. Eşi için ilk görüşte âşık olduğunu ve yıllardır bu aşkın sürdüğünü söyleyen jüri üyesi Sever: “Gerçek sevgi seni üzen bir şey değil. Zaten onu hissediyorsun. İlk anda âşık oldum biliyorduk birbirimizin ruh eşiyiz. Bu söylenmez ama söylemeyeyim. İlk öpüştür ya hani hemen olmadı ama biliyorsun..." dedi.

İlk kez evlilik yapan Seray Sever 2018 yılında Eray Sümbül ile evlenerek hayatını birleştiriyor. Eşine hala ilk gün ki gibi âşık olduğunu dile getiren Sever şu an 47 yaşında. Eşi ile Manda Yuvası filminde tanıştığını söylüyor. Sevilen jüri üyesi Seray Sever ‘Doya Doya Moda’ programında yarışmacılar tarafından sevilen bir jüri olmaya devam ediyor.