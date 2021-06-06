Şener Şen: Mesleğimi yaşlandığım için bırakmak zorunda kaldım

Yeşilçam sinemasının efsane isimlerinden olan Şener Şen, oynadığı birçok filmle beraber Türkiye’nin gelmiş geçmiş en sevilen oyuncularından birisi haline geldi. Şu sıralarda Datça’da tatilini sürdüren Şen, sağlık sorunlarından dolayı İstanbul’a geri döndü. Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede sağlık kontrollerini gerçekleştiren usta oyuncu, hastane çıkışında muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi.

Çıkışta aceleci hareketleriyle dikkat çeken Şener Şen, sağlık durumu hakkında açıklamalar yaptı. İnsanların kendisini filmlerde neden görmediği sorusuna ise ‘’Tam olarak bıraktığımı söyleyemem ancak uygun bir teklif gelmesi halinde tekrar televizyon dünyasına dönebilirim. Eski filmlerde yaşımız gençti şuan ise artık yaşlandım. Bu iş bizden biraz geçti’’. İfadelerini kullandı.

Şener Şen, yaklaşık 7 ay önce koronavirüse yakalanmıştı.