Şener Şen: Mesleğimi yaşlandığım için bırakmak zorunda kaldım

Yeşilçam sinemasının efsane isimlerinden olan Şener Şen, oynadığı birçok filmle beraber Türkiye’nin gelmiş geçmiş en sevilen oyuncularından birisi haline geldi. Şu sıralarda Datça’da tatilini sürdüren Şen, sağlık sorunlarından dolayı İstanbul’a geri döndü. Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede sağlık kontrollerini gerçekleştiren usta oyuncu, hastane çıkışında muhabirlerin kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi.
Şener Şen, yaklaşık 7 ay önce koronavirüse yakalanmıştı.
Son Güncelleme: 06.06.2021 13:36